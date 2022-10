Königin Máxima zeigt sich völlig ungeschminkt

Máxima in Sorge um Kronprinzessin Amalia

Erst vor wenigen Tagen sprach Máxima über die Sorgen um Tochter Amalia. Die Kronprinzessin ist derzeit im Visier der „Mocro Maffia“ in den Niederlanden und musste kurz nach Studienbeginn in Amsterdam wieder zurück in den Palast Huis Ten Bosch nach Den Haag ziehen. „Sie kann nicht mehr aus dem Haus“, bestätigte die Königin sorgenvoll entsprechende Berichte am Rande des Staatsbesuches des Paares in Schweden.