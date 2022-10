Prinzessin Amalia darf Palast nicht mehr verlassen

Amalia feierte im September Prinsjesdag-Debüt

Ihren letzten öffentlichen Auftritt absolvierte Amalia gemeinsam mit ihren Eltern Ende September. Zum ersten Mal nahm die Kronprinzessin offiziell am Prinsjesdag in Den Haag teil. An diesem für die holländische Politik wichtigen Tag, an dem das parlamentarische Sitzungsjahr eröffnet wird, hält König Willem-Alexander eine Rede.