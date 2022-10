Dutzende Betriebe stehen in den Startlöchern

Wenn am Montag die erste hybride Lehrlingsmesse Tirols in Innsbruck startet, wird in der Olympiaworld drei Tage lang buntes Treiben herrschen. 30 Unternehmen präsentieren vor Ort sich und ihr Angebot für Lehrlinge. Bei der Online-Messe, die mit 17. Oktober ebenfalls startet und ein Jahr lang läuft, sind sogar 38 Aussteller vertreten. Die Vielfalt ist groß: Größen aus dem Bereich Handel sind ebenso vertreten wie namhafte Hotelleriebetriebe, Handwerk und Gewerbe sowie die Tiroler Industrie. Neben den Ausbildungsbetrieben gibt es weitere Aussteller, die allgemein über die Karrieremöglichkeiten mit Lehre informieren.