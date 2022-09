Lehrlingsmesse in Tirol läuft klimaneutral ab

Am morgigen Montag in vier Wochen ist es endlich so weit! Dann fällt der Startschuss für die erste hybride Lehrlingsmesse in Tirol, die von der Kaiser Beteiligungs AG mit Sitz in Kärnten veranstaltet und von der „Krone“ präsentiert wird. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, sodass in der Innsbrucker Olympiaworld alles reibungslos über die Bühne geht. Apropos reibungslos: Damit die Umwelt möglichst keinen Schaden nimmt und unberührt bleibt, setzen die Veranstalter auf Klimaneutralität.