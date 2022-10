Kriminalitäts-Firewall: Blick in Zukunft

Zwei Jahre saßen reisende Täter daheim praktisch fest. „Es gab sogar einen Tag, an dem wir in ganz Österreich nicht einen einzigen Einbruch hatten“, erinnert sich Andreas Holzer, Direktor des Bundeskriminalamtes. Doch seit dem Ende der scharfen Pandemie-Beschränkungen ist Österreich keine Insel der Seligen mehr. Die Anzeigen ziehen seit heuer an. Besonders bei Wohnhaus-Coups und Kfz-Diebstählen gibt es ein Plus im Vergleich zu 2021 – um 25 bis 43 Prozent.