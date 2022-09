Cybercrime: Täter knöpfen Firmen Milliarden ab

Mit Ransomware in den digitalen Lockdown

Durch Cyber-Attacken mit sogenannter Ransomware werden Opfer in den digitalen Lockdown versetzt. Eine absolute Verschlüsselung, die nur mit einem speziellen Code aufzuheben ist. Und für diesen verlangen die Verbrecher naturgemäß Unsummen an Lösegeld. Im Regelfall erfolgt die Überweisung in Internetwährungen. Was eine Nachverfolgung quasi unmöglich macht.