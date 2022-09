Cyberangreifer sollen schärfer verfolgt werden

Die deutsche Bundesregierung will künftig schärfer gegen die Verursacher von Cyberattacken vorgehen. Das kündigte der Parlamentarische Staatssekretär im Innenministerium, Johann Saathoff, am Dienstag auf dem Jahreskongress der Initiative „Deutschland sicher im Netz“ in Berlin an. „Auf dem Gebiet der Cyberkriminalität sehe ich Handlungsbedarf“, sagte der SPD-Politiker.