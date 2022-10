Schallenberg: „Müssen mit Sanktionen Geduld haben“

Entsetzen nach Mord vor LGBTQ-Bar

Schallenberg kondolierte auch den Familien der am Mittwochabend vor einer Schwulenbar in Bratislava erschossenen Männer. Káčer erklärte, dies sei das erste derartige Hassverbrechen in der Slowakei gewesen und es sei nur eine Frage der Zeit gewesen, bis so etwas passiere. Alle Menschen seien dazu aufgefordert, dagegen aufzustehen.