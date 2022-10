Schallenberg: „Kluft in der EU nicht zu übersehen“

Krisenmüde Bevölkerung

Vor dem Hintergrund der heiklen, immer volatiler werdenden Stimmung in der Bevölkerung und der massiven Krisenmüdigkeit seien die nächsten Monate außen-, wirtschafts-, finanz- und europapolitisch spannend und entscheidend. Solche Stimmungen müsse man in Demokratien abfangen. Österreich und Deutschland hätten eine ähnliche Erwartungshaltung in der Bevölkerung. „Wie die EU in den nächsten Monaten agiert, wird einen großen Einfluss auf die Wahrnehmung und auf das globale Standing der westlichen Welt haben“, sagte der Minister vor Journalisten.