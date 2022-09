Schallenberg: „Der Krieg wird noch lange dauern“

Dafür sei die UNO der geeignete Ort, hielt Schallenberg fest. „Es braucht Multilateralismus, es braucht internationale Zusammenarbeit.“ Die EU habe in den vergangenen Monaten Stärke und Einheit gezeigt, freute sich Schallenberg. Da gebe es „allen Grund, ein bisschen stolz zu sein“. Weil: „Wenn wir uns auseinanderdividieren lassen, dann haben wir verloren. Wir haben aber in den letzten Monaten gezeigt, dass das geht. Und ich bin zuversichtlich, dass es uns weiter gelingen wird.“ Allerdings sei „unser Lebensmodell, das wir zu Recht für das attraktivste halten, das auf individuellen Rechten und Freiheiten beruht, für einige Staaten schon per se ein Akt der Aggression“. Putin sehe dieses Modell eben als „Gefahr“ an und habe deshalb „losgeschlagen“, so Schallenberg. „Aber ich glaube, es lohnt sich allemal, für unser Lebensmodell einzutreten und sich dafür starkzumachen. Weil es ist aus meiner Warte immer noch das lebenswerteste und das beste.“