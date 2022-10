Zug und Bus für Pendler schon bald noch billiger

Zudem werde das Land auch das regionale Klimaticket in die Steiermark weiter vergünstigen, auf das Pendler mit einem Hauptwohnsitz im Burgenland seit Anfang des Jahres Anspruch haben, kündigte der Verkehrslandesrat an. „Die Fahrt nach Graz soll ab November 495 Euro kosten, um 860 Euro kann man dann Öffis in der gesamten Steiermark nutzen, auch im Stadtverkehr in Graz“, erklärt Dorner.