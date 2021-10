2022 überall günstig mit Bus unterwegs

Neues Klimaticket

Mit der Einführung des Klimatickets in der Steiermark soll es die Möglichkeit geben, eine Jahreskarte um 915 € im gesamten Öffentlichen Verkehr des Nachbarlandes zu nutzen, also auch in Graz. „Die Differenz von den 915 € zu den gemeinsamen Ausgaben für ein Klimaticket Regional und das Klimaticket Steiermark übernimmt das Burgenland, also 223 Euro pro gekauftem Burgenland-Niederösterreich-Steiermark-Ticket“, sagt Dorner. Denn das Klimaticket könne nur Erfolg haben, wenn das Angebot gut ist.