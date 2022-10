Ukraine wünscht Aufnahme Odessas auf Welterbeliste

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Aufnahme der ukrainischen Hafenstadt Odessa in die Welterbeliste der Unesco beantragt. „Wir müssen ein klares Signal aussenden, sodass die Welt nicht wegsieht, wenn unsere gemeinsame Geschichte, unsere gemeinsame Kultur, unser gemeinsames Erbe zerstört werden“, sagte Selenskyj am Dienstag in einer Videobotschaft an den Exekutivrat der UN-Kulturorganisation.