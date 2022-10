Brüssel will Staatshilfe-Regeln weiter lockern

Gewinnbeteiligung für Staaten als Bedingung

Zudem sollten staatliche Beihilfen an Bedingungen geknüpft sein, etwa dass dem Staat ein angemessener Anteil an den künftigen Gewinnen des Begünstigten angeboten wird. Außerdem soll das Volumen für Hilfen an einzelne Unternehmen erhöht werden.