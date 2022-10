Leichen von Zivilisten in Lyman gefunden

Erst im September sollen hunderte Gräber von Zivilpersonen in Isjum gefunden worden sein, laut ukrainischen Angaben wiesen die Leichen oft Folterspuren auf. Der Kreml bestreitet bis heute, dass russische Truppen für die Taten in Isjum und in anderen Orten verantwortlich sind. Die ukrainische Armee hatte bei einer Gegenoffensive zuletzt große von Russland besetzte Gebiete zurückerobert. Dazu zählen unter anderem die beiden Städte Swatohirsk und Lyman in der Region Donezk im Osten des Landes.