„Nur Biden und Putin können diesen Krieg beenden“

Auch Ganser glaubt, dass der Kremlchef nicht davor zurückschrecken würde, taktische Nuklearwaffen in der Ukraine einzusetzen. Putin wisse um die höhere Leidensbereitschaft seiner Bevölkerung verglichen mit dem Westen und würde in größter Not auch nicht den Status eines Pariastaates scheuen. Währenddessen sieht der ehemalige Bundesheer-Brigadier Walter Feichtinger keine erhöhte Wahrscheinlichkeit eines atomaren „Tabubruchs“. Putin habe immer rational gehandelt: „Ich glaube, die Risikobereitschaft ist nicht so groß, dass sie bis zur Selbstvernichtung reicht.“