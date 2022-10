Wahlkampf geht munter weiter: SPÖ zuversichtlich

13 Stichwahlen

Insgesamt bleibt es in 13 Gemeinden bis 23. Oktober spannend. In der Freistadt Rust stehen Bürgermeister Gerold Stagl (SPÖ) und Georg Seiler (ÖVP) gegenüber, in St. Andrä am Zicksee sind es Ortschef Andreas Sattler (ÖVP) und Vize Michael Schmidt (SPÖ), in Mörbisch Bettina Zentgraf (SPÖ) und Markus Binder (ÖVP).