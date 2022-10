Die Polit-Landkarte wird heute neu gezeichnet

Die FPÖ ist in 77 Gemeinden dabei und hofft auf einen Bürgermeister und den Einzug in Stadtsenate. „Insbesondere dort, wir bereits etabliert sind, wollen wir stärker werden“, erklärt Landesparteiobmann Alexander Petschnig, der selbst auf dem vierten Platz der blauen Liste in Neusiedl am See kandidiert.