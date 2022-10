Klangkarussell drehten im Prater Video zur Single

Unterstützt von ihrem weltweiten Sommerhit „Sonnentanz“ sammelten Klangkarussell allein im Jahr 2021 über 200 Millionen Streams. Zudem bereitet sich das Musiker-Duo mit der neuen Single auf ihre im Herbst anstehende Tour vor, die sie in die USA und nach Kolumbien führt. Davor gibt es am 25. Oktober noch ein Heimspiel in Wien.