Drohnen nahe Gasfeldern in der Nordsee gemeldet

Drohnensichtungen auch in Norwegen

An den von Russland nach Deutschland führenden Pipelines Nord Stream 1 und 2 waren vergangene Woche vier Lecks vor der dänischen Insel Bornholm entdeckt worden. Die Leitungen sind zwar nicht in Betrieb, waren aber aus technischen Gründen mit Gas gefüllt, das in großen Mengen in die Ostsee strömte.