Vor Gaslecks in Ostsee Erschütterungen registriert

Just in jenem Gebiet in der Ostsee, wo derzeit unkontrolliert Gas aus den Pipelines Nord Stream 1 und 2 austritt, wurden am Montag Erschütterungen gemessen. Ein Seismograf auf der dänischen Insel Bornholm habe zweimal ein Beben registriert - einmal um zwei Uhr morgens Ortszeit, ein weiteres Mal um 19 Uhr, berichtete am Dienstag das deutsche Forschungszentrum GFZ. Die massive Freisetzung an Energie würde für Explosionen sprechen, sagen Experten.