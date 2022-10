Noch immer kein Angebot der Arbeitgeber am Tisch

Die Arbeitnehmervertreter haben ihrerseits die Tonart verschärft und schon jetzt Betriebsrätekonferenzen für die gesamte Metallindustrie von 12. bis 14. Oktober angekündigt - die erste, sehr milde Eskalationsstufe in einem möglichen Arbeitskonflikt. „Die Arbeitgeberseite versucht alles, um die ausgezeichneten Erfolge der Industrie des abgelaufenen Jahres kleinzureden und düstere Zukunftsaussichten zu zeichnen. Die Beschäftigten haben sich aber ihren fairen Anteil am höchst erfolgreichen vergangenen Jahr verdient“, gaben die Chefverhandler Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA) die Marschroute vor. Sie betonten am Montagabend, dass „die Arbeitgeber mit einer Gewinnausschüttung von 80 Prozent selbst keine Zurückhaltung gezeigt haben“.