Ringen um Metaller-KV: „Forderungen überzogen“

In der Metalltechnischen Industrie (FMTI) hat am Montag die erste Verhandlungsrunde zum Kollektivvertrag (KV) 2023 begonnen. Bereits vor zwei Wochen haben die Gewerkschaften PRO-GE und GPA ihre Forderung für eine Lohn- und Gehaltserhöhung von 10,6 Prozent an die Arbeitgeber überreicht. Diese haben die Forderungen, vertreten durch den steirischen Industriellen Christian Knill, als „unvernünftig und überzogen“ bezeichnet.