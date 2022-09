Metaller: Lohnforderung wie in goldenen Zeiten

Zweistellig zuletzt in „goldenen Zeiten“

Die Gewerkschaft lehnt so etwas ab, sie will jedenfalls die Teuerung abgegolten haben. Ein Rekord ist ihre Forderung nicht, 1990 hatten die Arbeitnehmer zu Beginn der Herbstlohnrunde wegen der guten Konjunktur – also in wirtschaftlich deutlich besseren Zeiten – elf Prozent verlangt. Schließlich hatte man sich auf einen Abschluss von acht Prozent geeinigt.