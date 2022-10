Die Kostenlawine wird 2023 noch dramatischer

Teuerung. Das (Un)wort des Jahres verursacht Angst und wird auch im nächsten Jahr nicht an Schrecken verlieren. Im Gegenteil. 10,5 Prozent Rekordinflation seit 1952 gibt es aktuell. Tendenz steigend. So die Prognosen von Experten. Die Agenda Austria hat aktuelle Zahlen und Analysen parat, die am Montag veröffentlicht werden. Agenda-Ökonom Marcell Göttler: „Die Erzeugerpreise steigen von 2015 bis 2023 um 45 Prozent. Damit einhergehend auch die Verbraucherpreise.“