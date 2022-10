Landes-SPÖ: „Bei uns wird Geschlossenheit gelebt“

86 Bürgermeister waren es am Ende des Wahlabends für die SPÖ. Hinzu kommt ein deutliches Plus an Stimmen und Mandaten. Laut Landeshauptmann Hans Peter Doskozil habe es 2002 einen historischen Höchststand mit 93 Ortschefs gegeben: „Das Ergebnis ist durchaus in greifbarer Nähe.“ Immerhin sind die Sozialdemokraten noch in elf Stichwahlen mit dabei.