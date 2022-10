Nach Wahl: Viel Arbeit für die Gemeinden

Die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen im Burgenland sind geschlagen, die Ergebnisse stehen weitgehend fest. Lediglich in x Gemeinden müssen am 23. Oktober noch Bürgermeister in die Stichwahlen. Eines ist aber jetzt schon fix: Auf die Gemeinden kommen in den nächsten fünf Jahren große Herausforderungen zu.