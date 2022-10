Depeche Mode kommen 2023 live nach Klagenfurt

Nach dem so überraschenden wie tragischen Tod von Andy Fletcher war die Zukunft der Pop-Legenden Depeche Mode eine zeitlang unsicher. Bei einer großen Pressekonferenz in Berlin kündigte die Band heute aber ihr großes Comeback für 2023 an - inklusive „Krone“-Konzert in Klagenfurt und neuem Album namens „Memento Mori“.