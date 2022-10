Verspäteter Altweibersommer: Bis zu 23 Grad warm

Am Freitag sind Nebel- und Hochnebelfelder in der Früh zahlreicher als an den Vortagen vorhanden, besonders im Alpenvorland, im Osten und inneralpin. In den meisten Regionen lösen sich diese aber noch am Vormittag auf, der Nachmittag bringt dann verbreitet strahlend sonniges Wetter. Der Wind weht schwach, nur im Osten auch mäßig aus Ost bis Südost. In der Früh sind Temperaturen zwischen vier und zehn Grad zu erwarten, die Tageshöchstwerte erreichen 17 bis 23 Grad.