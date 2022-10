Motto für die „Met Gala 2023“: Karl Lagerfeld

Das New Yorker Metropolitan Museum of Art ehrt den 2019 verstorbenen Modeschöpfer Karl Lagerfeld kommendes Jahr mit einer großen Retrospektive. Etwa 150 seiner Kreationen und seine Skizzen dazu sollen vom 5. Mai bis zum 16. Juli 2023 in dem Museum gezeigt werden, wie die Organisatoren am Freitag mitteilten.