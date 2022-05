Cara Delevingne oben ohne bei der Met Gala

Hudgens sorgte im Nacktkleid für tiefe Einblicke

Ebenfalls recht freizügig war das Outfit von Vanessa Hudgens. Die Schauspielerin, die erst vor wenigen Monaten in einem Interview verraten hatte, dass sie nur ungern BHs trägt, erschien in einem schwarzen, transparenten Kleid mit Puffärmeln von Moschino am Red Carpet vor dem Metropolitan Museum in New York.