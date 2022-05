Addison Rae nach Met Gala in Hauch von Nichts

Eigentlich war Addison Rae ja schon bei der Met Gala ein wahrer Hingucker. In einem Glitzerkleid von Michael Kors machte die Schauspielerin am roten Teppich vor dem Metropolitan Museum Stars wie Kendall Jenner, Billie Eilish oder Katy Perry Konkurrenz. Für die Aftershow-Party des Modeballs hat die 21-Jährige aber noch ein Schäufelchen draufgelegt - und erschien in einem Hauch von Nichts!