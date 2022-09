Tierheim-Schützlinge sind bereit für Lebensplätze

Romy

Ursprünglich kam die Rottweilerhündin als Fundhund ins Tierheim. Leider wurde sie von niemandem vermisst und demnach auch nicht mehr abgeholt. Die Hündin ist 7½ Jahre alt und leidet an Problemen mit dem Bewegungsapparat. Nach einer OP und chiropraktischen Behandlungen zeigen sich allerdingds erhebliche Besserungen. An Hochleistungssport ist natürlich nicht mehr zu denken, für kleinere Runden an der Leine ist Romy aber noch jederzeit zu begeistern. Am allerliebsten hält sie sich aber im Garten auf, wo sie sich die Sonne auf den Pelz scheinen lassen kann. Es wird ein Zuhause ohne andere Tiere oder Kleinkinder für die freundliche Hundedame gesucht.

Tel.: 0 732/24 78 87