Tod der Queen löste riesen Hype um Corgis aus

Immer wieder kommen Rassen in Mode

Auch beim vermeintlich seriösen „Züchter von nebenan“ werden Hunde rein aus Profitgründen vermehrt und meist an jeden Interessenten verkauft. „Leider gibt es immer wieder regelrechte ‚Hundetrends‘, weil Menschen sich aufgrund des Aussehens und der ‚Rasse‘ für einen tierischen Freund entscheiden und nicht aufgrund des Charakters. Nicht selten stammen diese dann von kriminellen Händlern, die die Vierbeiner unter schlimmsten Bedingungen allein aus Profitgründen vermehren“, so Jana Hoger, Fachreferentin für tierische Mitbewohner.