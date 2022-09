Jede achte Vogelart vom Aussterben bedroht

„Vögel sind ein Indikator für die Gesundheit unserer Umwelt. Doch wir ignorieren ihre Botschaften“, warnt Gabor Wichmann, Geschäftsführer von BirdLife Österreich, am Donnerstag in einer Aussendung. Im Bestand nahmen im Untersuchungszeitraum für den Bericht „State of the World‘s Birds 2022“ nur sechs Prozent der Vogelarten zu.