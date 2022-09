Jeder 3. beurteilt finanzielle Lage als „schlecht“

Einen wesentlichen Grund für diesen Pessimismus stellt die bedrohliche Inflationsentwicklung dar. Laut aktueller Schätzung der Statistik Austria stiegen die Preise zuletzt so stark wie seit mehr als 50 Jahren nicht mehr. Die aktuellen Studienergebnisse bestätigen, dass diese Entwicklung auch im Alltag so wahrgenommen wird: In allen wesentlichen Konsumbereichen berichten die Befragten fast ausschließlich über gestiegene Preise. Acht von zehn Befragten haben in den vergangenen sechs Monaten Preissteigerungen bei Lebensmitteln und in Drogerien wahrgenommen, die Teuerungen wurden aber vor allem bei Treibstoffpreisen (72 Prozent), Strompreisen (64 Prozent) und Heizkosten (58 Prozent) als sehr hoch empfunden.