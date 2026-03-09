Putin will Gas-Tür für Europa doch wieder öffnen

Die Energiepreise schießen wegen des Kriegs mit dem Iran nach oben – und aus Moskau kommt plötzlich ein Signal, das in Europa für Aufmerksamkeit sorgen dürfte. Kremlchef Wladimir Putin hat Russland grundsätzlich offen für neue Öl- und Gaslieferungen in europäische Länder gezeigt – stellt dafür aber klare Bedingungen.
Russland sei bereit, wieder enger mit Europa zusammenzuarbeiten, erklärte Putin am Montag während einer im Fernsehen übertragenen Kabinettssitzung. Voraussetzung sei allerdings eine „langfristige und stabile“ Zusammenarbeit, bei der „kein politischer Druck“ auf Moskau ausgeübt werde.
Putin: „Brauchen klare Signale“
„Wir sind bereit, mit den Europäern zusammenzuarbeiten, aber wir brauchen Signale von ihnen, dass sie dazu bereit und willens sind“, sagte Putin.
Die Aussagen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Energiepreise stark steigen. Hintergrund ist der Krieg mit dem Iran, der die Märkte verunsichert hat. Der Ölpreis kletterte erstmals seit fast vier Jahren wieder auf über 100 Dollar pro Barrel.
Russen haben wegen Sanktionen Lieferungen umgelenkt
Vor dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 war Russland einer der wichtigsten Energielieferanten für Deutschland und andere EU-Staaten. Nach Beginn des Krieges belegte die Europäische Union den russischen Öl- und Gassektor jedoch mit zahlreichen Sanktionen.
Seitdem hat Moskau einen Teil seiner Energieexporte verstärkt in andere Länder umgeleitet. Vor allem Staaten wie Indien, die Türkei und China gehören mittlerweile zu den wichtigsten Abnehmern russischer Energie.
Orbán will schon länger von Sanktionen abrücken
Ganz abgeschnitten ist Europa von russischen Lieferungen allerdings nicht. Russland werde weiterhin Ungarn und die Slowakei mit Energie versorgen, sagte Putin. Beide Länder bezeichnete er als „zuverlässige Partner“.
Der ungarische Regierungschef Viktor Orbán hatte zuvor die Europäische Union aufgefordert, angesichts der stark steigenden Ölpreise die Sanktionen gegen russisches Öl und Gas auszusetzen.
