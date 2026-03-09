Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stellt aber Bedingung

Putin will Gas-Tür für Europa doch wieder öffnen

Außenpolitik
09.03.2026 20:46
Russland bietet Europa wieder Öl und Gas an – fordert aber „keinen politischen Druck“
Russland bietet Europa wieder Öl und Gas an – fordert aber „keinen politischen Druck“(Bild: AFP/GAVRIIL GRIGOROV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Energiepreise schießen wegen des Kriegs mit dem Iran nach oben – und aus Moskau kommt plötzlich ein Signal, das in Europa für Aufmerksamkeit sorgen dürfte. Kremlchef Wladimir Putin hat Russland grundsätzlich offen für neue Öl- und Gaslieferungen in europäische Länder gezeigt – stellt dafür aber klare Bedingungen.

0 Kommentare

Russland sei bereit, wieder enger mit Europa zusammenzuarbeiten, erklärte Putin am Montag während einer im Fernsehen übertragenen Kabinettssitzung. Voraussetzung sei allerdings eine „langfristige und stabile“ Zusammenarbeit, bei der „kein politischer Druck“ auf Moskau ausgeübt werde.

Putin: „Brauchen klare Signale“
„Wir sind bereit, mit den Europäern zusammenzuarbeiten, aber wir brauchen Signale von ihnen, dass sie dazu bereit und willens sind“, sagte Putin.

Die Aussagen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Energiepreise stark steigen. Hintergrund ist der Krieg mit dem Iran, der die Märkte verunsichert hat. Der Ölpreis kletterte erstmals seit fast vier Jahren wieder auf über 100 Dollar pro Barrel.

Lesen Sie auch:
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Chaos in der Koalition
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
09.03.2026
Mitten in Iran-Krise
Putin will Gaslieferungen „jetzt sofort“ stoppen
04.03.2026

Russen haben wegen Sanktionen Lieferungen umgelenkt
Vor dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 war Russland einer der wichtigsten Energielieferanten für Deutschland und andere EU-Staaten. Nach Beginn des Krieges belegte die Europäische Union den russischen Öl- und Gassektor jedoch mit zahlreichen Sanktionen.

Seitdem hat Moskau einen Teil seiner Energieexporte verstärkt in andere Länder umgeleitet. Vor allem Staaten wie Indien, die Türkei und China gehören mittlerweile zu den wichtigsten Abnehmern russischer Energie.

Orbán will schon länger von Sanktionen abrücken
Ganz abgeschnitten ist Europa von russischen Lieferungen allerdings nicht. Russland werde weiterhin Ungarn und die Slowakei mit Energie versorgen, sagte Putin. Beide Länder bezeichnete er als „zuverlässige Partner“.

Der ungarische Regierungschef Viktor Orbán hatte zuvor die Europäische Union aufgefordert, angesichts der stark steigenden Ölpreise die Sanktionen gegen russisches Öl und Gas auszusetzen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
09.03.2026 20:46
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

LIVE
Tag 10 im Nahost-Krieg
Elite-Korvette versenkt + Erste Benzinpreisdeckel
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Mathematik-Professor Nowak (Bild li.) im Austausch mit Serienmissbrauchs-Täter Epstein. Er war ...
Jetzt Fall für Politik
So eng waren Epstein und unser Mathematik-Genie
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
289.767 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
264.725 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
258.362 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Elite-Korvette versenkt + Erste Benzinpreisdeckel
2737 mal kommentiert
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2274 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Innenpolitik
Rufe nach Sky Shield werden auch bei uns lauter
1305 mal kommentiert
Die Luftverteidigung rückt durch den Krieg im Nahen Osten in den Fokus. Bis 2032 soll „volle ...
Mehr Außenpolitik
Es fehlen Antworten
Bundesheer: Unsere Sicherheit steht auf dem Spiel
Stregere Asylpolitik
EU-Parlament macht Weg für Abschiebezentren frei
Stellt aber Bedingung
Putin will Gas-Tür für Europa doch wieder öffnen
Tag 10 im Nahost-Krieg
Elite-Korvette versenkt + Erste Benzinpreisdeckel
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf