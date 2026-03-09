Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

Der Mann der Revolutionsgarden

Kolumnen
09.03.2026 20:40
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz
Analysiert für die „Krone": Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz
Porträt von Kurt Seinitz
Von Kurt Seinitz
Mit der Bestimmung des Mojtaba Khamenei zum neuen Ober-Ayatollah haben de facto die Revolutionsgarden die Macht übernommen. Dieser Khamenei-Sohn ist vom militärischen Flügel des Regimes gegen die Bedenken des hohen Klerus gegen eine „Erb-Monarchie“ durchgedrückt worden. Donald Trump und Benjamin Netanyahu haben ihn umgehend zum Todeskandidaten erklärt.

Mojtaba Khamenei war schon in den letzten Jahren der Strippenzieher hinter seinem alternden Vater gewesen. Sein harter Kurs machte die Revolutionsgarden als Durchsetzungskraft notwendig.

Die Militärs haben nicht nur durch den aktuellen Krieg an Bedeutung innerhalb des Regimes gewonnen. Seit Jahren drängen Uniformkappen mehr und mehr als „Macher“ in die Öffentlichkeit, je rascher die Turbanmänner das Land an die Wand fuhren.

Wie wenig die Regime-„Zivilisten“ heute zu sagen haben, bewies das Versprechen von Präsident Massud Pezeshkian an die Nachbarstaaten, sie würden nicht mehr mit Drohnen und Raketen angegriffen werden. Sie werden weiter angegriffen. Mit ihren Enthauptungsschlägen haben Israel und die USA die Befehlsgewalt in die Hände regionaler Militärführer gelegt.

Das Mullah-Regime verwandelt sich in eine Militärdiktatur. In dieser Situation sucht Trump einen neuen Führer im Iran, den es (noch) nicht gibt. Er wird den Brand nicht löschen können, den er selbst gelegt hat.

Kolumnen
09.03.2026 20:40
