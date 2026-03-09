Der Mann der Revolutionsgarden

Wie wenig die Regime-„Zivilisten“ heute zu sagen haben, bewies das Versprechen von Präsident Massud Pezeshkian an die Nachbarstaaten, sie würden nicht mehr mit Drohnen und Raketen angegriffen werden. Sie werden weiter angegriffen. Mit ihren Enthauptungsschlägen haben Israel und die USA die Befehlsgewalt in die Hände regionaler Militärführer gelegt.