Gefälschte E-Mails und SMS mit fatalen Folgen

Gefälschte SMS oder täuschend echt aussehende E-Mails: Betrüger gehen derzeit besonders aggressiv vor, um an sensible Daten von Bankkunden zu gelangen. Auch das Kreditkartenunternehmen PayLife warnt aktuell vor einer Zunahme solcher Phishing-Angriffe. Ziel der Täter ist es, persönliche Informationen wie Name, Geburtsdatum, Adresse oder Telefonnummer sowie Konto- und Kartendaten zu erbeuten. Als Lockmittel dienen häufig bekannte Institutionen wie ID Austria, FinanzOnline, Ministerien oder Banken.