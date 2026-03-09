Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Welle von Datenklau

Gefälschte E-Mails und SMS mit fatalen Folgen

Tirol
09.03.2026 17:00
Mit gestohlenen Daten können dreiste Betrüger im Internet unter anderem teure Waren auf fremde ...
Mit gestohlenen Daten können dreiste Betrüger im Internet unter anderem teure Waren auf fremde Namen einkaufen.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Eine Welle von Phishing-Attacken bedroht aktuell das ganze Land. Cyberkriminelle versuchen, Passwörter, Kreditkartendaten und persönliche Informationen zu stehlen. Experten warnen vor enormen finanziellen Schäden und langfristigen Folgen für Vertrauen und Sicherheit.

0 Kommentare

Gefälschte SMS oder täuschend echt aussehende E-Mails: Betrüger gehen derzeit besonders aggressiv vor, um an sensible Daten von Bankkunden zu gelangen. Auch das Kreditkartenunternehmen PayLife warnt aktuell vor einer Zunahme solcher Phishing-Angriffe. Ziel der Täter ist es, persönliche Informationen wie Name, Geburtsdatum, Adresse oder Telefonnummer sowie Konto- und Kartendaten zu erbeuten. Als Lockmittel dienen häufig bekannte Institutionen wie ID Austria, FinanzOnline, Ministerien oder Banken.

Mit gestohlener Identität Kredit bei Bank bekommen
Wie gefährlich ein Identitätsdiebstahl werden kann, zeigt ein aktueller Fall aus dem Bezirk Kitzbühel. Ein 39-Jähriger hatte Anfang des Jahres im Internet Aktien gekauft. „Dafür musste er einen Identitätsnachweis erbringen“, erklärt die Polizei.

Wochen später wurde der Mann telefonisch von einem vermeintlichen Berater kontaktiert, der ihm angeblich lukrative Investitionen und ein mögliches Kreditgeschäft in Aussicht stellte. Kurz darauf folgte der Schock: Die Hausbank informierte den Tiroler darüber, dass auf seinen Namen ein Kredit im hohen fünfstelligen Bereich aufgenommen worden war.

Nervenaufreibender Kampf für Betrugsopfer
Ermittlungen ergaben, dass ein hoher Betrag auf sein Konto überwiesen und kurz darauf ins Ausland weitergeleitet wurde. Für den Betroffenen begann damit ein nervenaufreibender Kampf, um den Betrug aufzuklären und den finanziellen Schaden abzuwenden.

PayLife warnt, dass Identitätsdiebstahl auch langfristige Folgen haben kann. Denn gestohlene Daten können etwa für Warenkreditbetrug, Online-Bestellungen oder weitere Finanztransaktionen missbraucht werden.

Lesen Sie auch:
Der Tiroler wurde Opfer von skrupellosen Internetbetrügern (Symbolbild).
Schock für Tiroler
Mit gestohlener Identität Kredit bei Bank bekommen
07.03.2026

Die wichtigste Schutzmaßnahme bleibt daher Wachsamkeit! Unbekannte Nachrichten sollten kritisch geprüft, Links nicht unüberlegt geöffnet und sensible Daten niemals leichtfertig weitergegeben werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
09.03.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
LIVE
Tag 10 im Nahost-Krieg
USA ändern Kriegsziele ++ Paris deutet Einsatz an
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Mathematik-Professor Nowak (Bild li.) im Austausch mit Serienmissbrauchs-Täter Epstein. Er war ...
Jetzt Fall für Politik
So eng waren Epstein und unser Mathematik-Genie
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
289.056 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
263.263 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
257.678 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2270 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
USA ändern Kriegsziele ++ Paris deutet Einsatz an
2236 mal kommentiert
Innenpolitik
Rufe nach Sky Shield werden auch bei uns lauter
1304 mal kommentiert
Die Luftverteidigung rückt durch den Krieg im Nahen Osten in den Fokus. Bis 2032 soll „volle ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf