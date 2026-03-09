Gefälschte E-Mails und SMS mit fatalen Folgen

Eine Welle von Phishing-Attacken bedroht aktuell das ganze Land. Cyberkriminelle versuchen, Passwörter, Kreditkartendaten und persönliche Informationen zu stehlen. Experten warnen vor enormen finanziellen Schäden und langfristigen Folgen für Vertrauen und Sicherheit.
Gefälschte SMS oder täuschend echt aussehende E-Mails: Betrüger gehen derzeit besonders aggressiv vor, um an sensible Daten von Bankkunden zu gelangen. Auch das Kreditkartenunternehmen PayLife warnt aktuell vor einer Zunahme solcher Phishing-Angriffe. Ziel der Täter ist es, persönliche Informationen wie Name, Geburtsdatum, Adresse oder Telefonnummer sowie Konto- und Kartendaten zu erbeuten. Als Lockmittel dienen häufig bekannte Institutionen wie ID Austria, FinanzOnline, Ministerien oder Banken.
Mit gestohlener Identität Kredit bei Bank bekommen
Wie gefährlich ein Identitätsdiebstahl werden kann, zeigt ein aktueller Fall aus dem Bezirk Kitzbühel. Ein 39-Jähriger hatte Anfang des Jahres im Internet Aktien gekauft. „Dafür musste er einen Identitätsnachweis erbringen“, erklärt die Polizei.
Wochen später wurde der Mann telefonisch von einem vermeintlichen Berater kontaktiert, der ihm angeblich lukrative Investitionen und ein mögliches Kreditgeschäft in Aussicht stellte. Kurz darauf folgte der Schock: Die Hausbank informierte den Tiroler darüber, dass auf seinen Namen ein Kredit im hohen fünfstelligen Bereich aufgenommen worden war.
Nervenaufreibender Kampf für Betrugsopfer
Ermittlungen ergaben, dass ein hoher Betrag auf sein Konto überwiesen und kurz darauf ins Ausland weitergeleitet wurde. Für den Betroffenen begann damit ein nervenaufreibender Kampf, um den Betrug aufzuklären und den finanziellen Schaden abzuwenden.
PayLife warnt, dass Identitätsdiebstahl auch langfristige Folgen haben kann. Denn gestohlene Daten können etwa für Warenkreditbetrug, Online-Bestellungen oder weitere Finanztransaktionen missbraucht werden.
Die wichtigste Schutzmaßnahme bleibt daher Wachsamkeit! Unbekannte Nachrichten sollten kritisch geprüft, Links nicht unüberlegt geöffnet und sensible Daten niemals leichtfertig weitergegeben werden.
