Sieben von zehn schmeißen immer noch Essen weg

Immer mehr Aktionen für Lebensmittelrettung

Iglo Österreich gab an, selbst einen Beitrag zu setzen, indem Produkte, die unter anderem aufgrund eines zu kurzen Mindesthaltbarkeitsdatums nicht mehr an den Einzelhandel verkauft werden dürfen, nicht entsorgt, sondern direkt an Konsumentinnen und Konsumenten abgegeben werden. Seit 2021 wurden demnach etwa drei Aktionen gemeinsam mit der Plattform Too Good to Go umgesetzt, die bis heute die erfolgreichsten Aktionen im Herstellersegment seien, die über diese Plattform abgewickelt wurden.