Nach Bus-Chaos: Trump fordert Asyl für Irans Team

„Australien begeht einen schweren humanitären Fehler, indem es zulässt, dass die iranische Frauenfußball-Nationalmannschaft in den Iran zurückgeschickt wird, wo sie höchstwahrscheinlich getötet werden“, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Die USA würden die Spielerinnen aufnehmen, sollte dies Australiens Regierung nicht tun. Der Post wurde vom offiziellen X-Account des Weißen Hauses geteilt. Die USA und Israel befinden sich seit Tagen in einer kriegerischen Auseinandersetzung mit dem Iran.