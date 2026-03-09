Prunkvoller Sturm-Abend mit bescheidener Aussicht

40 Millionen weniger

Die finanziell goldenen Zeiten für Sturm sind jedenfalls vorbei, wie Wirtschaftsboss Thomas Tebbich vorrechnete. Wenngleich Sturm in dieser Saison weiterhin Top-Umsätze wie etwa im Merchandising (4,3 Millionen Euro) generiert. Tebbich: „Der Umsatz 2024/25 mit 92 Millionen setzte sich mit 30 Millionen aus der Champions League und 30 Millionen an Spielerverkäufen zusammen. Heuer prognostizieren wir einen Umsatz von 52 Millionen.“

Eine gute Nachricht hatte Vizepräsident Peter Schaller für Fans parat – falls Liebenau dann doch tatsächlich auch umgebaut werden sollte. „Ein Umbau könnte so vonstattengehen, dass wir unsere Heimspiele weiter in Graz durchführen könnten und nicht ausweichen müssten.“