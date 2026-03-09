Mit diesen Play-off-Tricks arbeiten die Rotjacken

Mysteriöse „Qualle“ sorgte für Himmelsschauspiel
Unglaubliche Bilder
Fehervar soll gleich im ersten Viertelfinal-Duell (Dienstag, ab 19.15 Uhr) in der ICE-Liga beim KAC Federn lassen. Dafür greifen die Klagenfurter Cracks sogar zur Schere. Goalie Sebastian Dahm will den Code von Ungarn-Keeper Reijola entschlüsseln – ein Verteidiger-Duo der Rotjacken wackelt aber.
Play-off-Zeit bietet immer viel Spielraum für Aberglaube. So sprießen mancherorts die Bärte. Legendär für seine Kapriolen war Ex-KAC-Meistertrainer Petri Matikainen. Dieser hatte wegen schwächelnder Heimauftritte eine Auswärtsfahrt simuliert, um den Bann zu brechen. Der extra vollgeladene Bus tuckerte einmal nach Villach und zurück.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.