KAC-Crack im Spital

Mit diesen Play-off-Tricks arbeiten die Rotjacken

Kärnten
09.03.2026 21:57
Porträt von Martin Quendler
Von Martin Quendler

Fehervar soll gleich im ersten Viertelfinal-Duell (Dienstag, ab 19.15 Uhr) in der ICE-Liga beim KAC Federn lassen. Dafür greifen die Klagenfurter Cracks sogar zur Schere. Goalie Sebastian Dahm will den Code von Ungarn-Keeper Reijola entschlüsseln – ein Verteidiger-Duo der Rotjacken wackelt aber.

Play-off-Zeit bietet immer viel Spielraum für Aberglaube. So sprießen mancherorts die Bärte. Legendär für seine Kapriolen war Ex-KAC-Meistertrainer Petri Matikainen. Dieser hatte wegen schwächelnder Heimauftritte eine Auswärtsfahrt simuliert, um den Bann zu brechen. Der extra vollgeladene Bus tuckerte einmal nach Villach und zurück.

