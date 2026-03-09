Mit diesen Play-off-Tricks arbeiten die Rotjacken

Play-off-Zeit bietet immer viel Spielraum für Aberglaube. So sprießen mancherorts die Bärte. Legendär für seine Kapriolen war Ex-KAC-Meistertrainer Petri Matikainen. Dieser hatte wegen schwächelnder Heimauftritte eine Auswärtsfahrt simuliert, um den Bann zu brechen. Der extra vollgeladene Bus tuckerte einmal nach Villach und zurück.