Inflation und Teuerung sind unsere größten Sorgen

In der Studienreihe „So denkt Österreich“ vom Meinungsforschungsinstitut TQS hat sich in der aktuellen Erhebung eine klare Neureihung der Ängste und Sorgen der heimischen Bevölkerung gezeigt: „Das Thema Teuerung und Inflation liegt nun klar an erster Stelle, dahinter beschäftigt die Menschen der Krieg in der Ukraine - und erst an dritter Stelle folgt der bisherige Spitzenreiter, die Corona-Pandemie“ so Dieter Scharitzer, TQS-Geschäftsführer und Professor an der Wirtschaftsuniversität Wien. Auch das Umweltthema verliert an Relevanz - aktuell liegt es nur noch am vierten Platz, weit hinter dem Teuerungsthema.