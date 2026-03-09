Darmkrebsvorsorge: Lebensrettung leicht gemacht

Eines ist unstrittig: Die Darmkrebs-Vorsorge wirkt. Bei der Darmspiegelung (Koloskopie) können bereits Vorstufen von Darmkrebs entdeckt und auch gleich entfernt werden. Anders als bei Früherkennungsprogrammen wie bei Brustkrebs, deren Ziel es ist, bestehende Tumore frühestmöglich zu entdecken, ist es beim Darmkrebs tatsächlich möglich, die Entstehung von Krebs zu verhindern – nämlich um bis zu 40 Prozent!