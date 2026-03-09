Kamera filmte brutale Attacke beim Après-Ski

Zwei bisher unbekannte männliche Personen, welche an der Auseinandersetzung beteiligt waren, verließen das Lokal und warteten im Nahbereich. Als ein 37-jähriger Deutsche ebenfalls das Lokal verließ, lief einer der beiden Männer auf ihn zu und versetzte ihm von hinten einen Faustschlag gegen die rechte Kopfseite.