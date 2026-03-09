Kamera filmte brutale Attacke beim Après-Ski

Schwere Verletzungen erlitt ein deutscher Urlauber (37) Ende Jänner, als er vor einem Lokal in Ischgl von Kontrahenten brutal attackiert wurde und in der Folge mit dem Kopf auf eine Steintreppe prallte. Die Polizei veröffentlichte nun Fahndungsbilder.
Am 30. Jänner gegen 23.50 Uhr kam es im Inneren eines Lokals in der Dorfstraße in Ischgl zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Urlaubergruppen.
Zwei bisher unbekannte männliche Personen, welche an der Auseinandersetzung beteiligt waren, verließen das Lokal und warteten im Nahbereich. Als ein 37-jähriger Deutsche ebenfalls das Lokal verließ, lief einer der beiden Männer auf ihn zu und versetzte ihm von hinten einen Faustschlag gegen die rechte Kopfseite.
Videoüberwachung filmte alles mit
Der 37-Jährige prallte anschließend mit dem Kopf auf die dortige Steintreppe, woraufhin der unbekannte Täter vom Tatort flüchtete. Durch die Tat erlitt der 37-Jährige schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde er ins KH Zams gebracht.
Zunächst ging die Polizei davon aus, dass nur zwei Männer an der Attacke beteiligt waren. Nach der Auswertung von Videomaterial stellte sich nun aber offenbar heraus, dass es drei waren. Vom Tatverdächtigen wurden Bilder veröffentlicht:
Personenbeschreibungen der Polizei
Der Mann ist ca. 180 cm groß, schlank, hat schwarze Haare und trug zunächst ein schwarzes Kurzarmshirt, später ein dunkelblaues Langarmshirt sowie blaue Jeans und grüne Sneaker mit weißer Sohle.
Erster Begleiter: Männlich, ca. 180 cm, schlank, schwarze Haare, kurzer Bart, braunes Kurzarmshirt, schwarze Hose, schwarze Sneaker
Zweiter Begleiter: Männlich, ca. 190 cm, schlank, braune Haare, mittellanger Bart, beiges Kurzarmshirt, schwarze Hose, braune Schuhe.
Mitglieder einer Gäste- oder Urlaubergruppe
Seitens der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde die Anordnung zur Veröffentlichung von Lichtbildern des Verdächtigen angeordnet. Auf den Videoaufzeichnungen konnte ein zweiter Begleiter des bislang Unbekannten festgestellt werden. Den bisherigen Erkenntnissen nach dürfte es sich dabei um Mitglieder einer Gäste- bzw. Urlaubergruppe handeln.
Die Polizei bittet zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Ischgl, unter Tel. +43 (0) 59133/ 7142-100 zu melden.
