Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fahndung nach Tätern

Kamera filmte brutale Attacke beim Après-Ski

Tirol
09.03.2026 21:38
Vor einem Lokal in Ischgl ereignete sich die brutale Attacke auf einen Urlauber – links und ...
Vor einem Lokal in Ischgl ereignete sich die brutale Attacke auf einen Urlauber – links und rechts Bilder des Verdächtigen.(Bild: Krone KREATIV/Polizei , ZOOM Tirol)
Porträt von Philipp Neuner
Von Philipp Neuner

Schwere Verletzungen erlitt ein deutscher Urlauber (37) Ende Jänner, als er vor einem Lokal in Ischgl von Kontrahenten brutal attackiert wurde und in der Folge mit dem Kopf auf eine Steintreppe prallte. Die Polizei veröffentlichte nun Fahndungsbilder. 

0 Kommentare

Am 30. Jänner gegen 23.50 Uhr kam es im Inneren eines Lokals in der Dorfstraße in Ischgl zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Urlaubergruppen.

Zwei bisher unbekannte männliche Personen, welche an der Auseinandersetzung beteiligt waren, verließen das Lokal und warteten im Nahbereich. Als ein 37-jähriger Deutsche ebenfalls das Lokal verließ, lief einer der beiden Männer auf ihn zu und versetzte ihm von hinten einen Faustschlag gegen die rechte Kopfseite.

Videoüberwachung filmte alles mit
Der 37-Jährige prallte anschließend mit dem Kopf auf die dortige Steintreppe, woraufhin der unbekannte Täter vom Tatort flüchtete. Durch die Tat erlitt der 37-Jährige schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde er ins KH Zams gebracht.

Zunächst ging die Polizei davon aus, dass nur zwei Männer an der Attacke beteiligt waren. Nach der Auswertung von Videomaterial stellte sich nun aber offenbar heraus, dass es drei waren. Vom Tatverdächtigen wurden Bilder veröffentlicht:

Wer kennt diesen Mann?
Wer kennt diesen Mann?(Bild: Polizei )
Wer kennt diesen Mann?
Wer kennt diesen Mann?(Bild: Polizei )

Personenbeschreibungen der Polizei  
Der Mann ist ca. 180 cm groß, schlank, hat schwarze Haare und trug zunächst ein schwarzes Kurzarmshirt, später ein dunkelblaues Langarmshirt sowie blaue Jeans und grüne Sneaker mit weißer Sohle.

Erster Begleiter: Männlich, ca. 180 cm, schlank, schwarze Haare, kurzer Bart, braunes Kurzarmshirt, schwarze Hose, schwarze Sneaker 

Zweiter Begleiter: Männlich, ca. 190 cm, schlank, braune Haare, mittellanger Bart, beiges Kurzarmshirt, schwarze Hose, braune Schuhe.

Lesen Sie auch:
Schwer verletzt
Täter lauert Opfer vor Lokal auf und schlägt zu
16.02.2026

Mitglieder einer Gäste- oder Urlaubergruppe 
Seitens der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde die Anordnung zur Veröffentlichung von Lichtbildern des Verdächtigen angeordnet. Auf den Videoaufzeichnungen konnte ein zweiter Begleiter des bislang Unbekannten festgestellt werden. Den bisherigen Erkenntnissen nach dürfte es sich dabei um Mitglieder einer Gäste- bzw. Urlaubergruppe handeln.

Die Polizei bittet zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Ischgl, unter Tel. +43 (0) 59133/ 7142-100 zu melden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
09.03.2026 21:38
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Ischgl
Polizei
AttackeVerletzungKameraMänner
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

LIVE
Tag 10 im Nahost-Krieg
Elite-Korvette versenkt + Erste Benzinpreisdeckel
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Mathematik-Professor Nowak (Bild li.) im Austausch mit Serienmissbrauchs-Täter Epstein. Er war ...
Jetzt Fall für Politik
So eng waren Epstein und unser Mathematik-Genie
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
289.767 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
264.725 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
258.362 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Elite-Korvette versenkt + Erste Benzinpreisdeckel
2737 mal kommentiert
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2274 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Innenpolitik
Rufe nach Sky Shield werden auch bei uns lauter
1305 mal kommentiert
Die Luftverteidigung rückt durch den Krieg im Nahen Osten in den Fokus. Bis 2032 soll „volle ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf