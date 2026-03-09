Mysteriöse „Qualle“ sorgte für Himmelsschauspiel

Booster landet wieder im Meer

Auch technisch verlief die Mission erfolgreich. Die erste Stufe der Rakete – ein wiederverwendbarer Booster mit der Bezeichnung „1080“ – absolvierte dabei bereits ihren 25. Flug. Nach der Trennung von der Oberstufe landete sie auf dem unbemannten Bergungsschiff „A Shortfall of Gravitas“ im Atlantik vor der Küste Floridas. Laut SpaceX war es die insgesamt 580. erfolgreiche Landung eines solchen Boosters.