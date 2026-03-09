Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unglaubliche Bilder

Mysteriöse „Qualle“ sorgte für Himmelsschauspiel

Wissen
09.03.2026 22:12
Porträt von Stephan Brodicky
Von Stephan Brodicky

Wer vergangene Woche in Florida nach oben blickte, traute seinen Augen wohl kaum: Noch bevor die Sonne aufging, breitete sich plötzlich eine riesige, leuchtende Form am Himmel aus – wie eine schwebende Qualle aus Licht. Der spektakuläre Effekt hatte jedoch keinen mysteriösen Ursprung, sondern entstand beim Start einer Rakete des Raumfahrtunternehmens SpaceX.

0 Kommentare

Die Rakete vom Typ Falcon 9 hob am 4. März um 5.52 Uhr Ortszeit vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral Space Force Station im US-Bundesstaat Florida ab. An Bord befanden sich 29 Satelliten für das Internetprojekt Starlink, das weltweit Breitbandinternet aus dem All bereitstellen soll.

Kurz nach dem Start entstand am Himmel ein beeindruckendes Schauspiel. Die Abgase der Rakete breiteten sich in großer Höhe aus und wurden von der noch unter dem Horizont stehenden Sonne angestrahlt. Dadurch leuchtete die Wolke farbig auf und nahm eine Form an, die viele Beobachter an eine riesige Qualle erinnerte.

Faszinierende Bilder über der „Space Coast“
Fotografen an der sogenannten „Space Coast“ hielten das Ereignis fest. Auf ihren Bildern ist zu sehen, wie sich die leuchtende Abgaswolke der Rakete fächerförmig über den noch dunklen Morgenhimmel ausbreitet. Solche Effekte entstehen besonders häufig bei Raketenstarts in der Dämmerung – also kurz vor Sonnenaufgang oder kurz nach Sonnenuntergang.

Die Abgase der Rakete wurden von der aufgehenden Sonne angestrahlt und bildeten am Himmel eine ...
Die Abgase der Rakete wurden von der aufgehenden Sonne angestrahlt und bildeten am Himmel eine faszinierende, quallenförmige Wolke.(Bild: Screenshot: kameraOne)

Der Grund: Während der Himmel am Boden noch relativ dunkel ist, trifft Sonnenlicht bereits auf die Abgase in großer Höhe. Diese bestehen vor allem aus Wasserdampf und Kohlendioxid und können das Licht stark reflektieren. So entstehen die spektakulären, hellen Wolken, die vom Boden aus gut sichtbar sind.

Neue Satelliten für das Starlink-Netz
Die gestartete Falcon-9-Rakete transportierte insgesamt 29 neue Starlink-Satelliten in eine niedrige Erdumlaufbahn. Sie sollen Teil eines immer größer werdenden Netzes von Kommunikationssatelliten werden, das sich inzwischen rasch der Marke von 10.000 Einheiten im All nähert.

Lesen Sie auch:
Der Multimilliardär Elon Musk sieht in seinem Unternehmen SpaceX die Zukunft – nun wächst aber ...
Folgen noch unklar
Musk-Rakete hinterließ Lithium-Wolke über Europa
20.02.2026
Keine Alieninvasion
Spektakuläre Himmelsshow durch Musk-Rakete
26.03.2025

Booster landet wieder im Meer
Auch technisch verlief die Mission erfolgreich. Die erste Stufe der Rakete – ein wiederverwendbarer Booster mit der Bezeichnung „1080“ – absolvierte dabei bereits ihren 25. Flug. Nach der Trennung von der Oberstufe landete sie auf dem unbemannten Bergungsschiff „A Shortfall of Gravitas“ im Atlantik vor der Küste Floridas. Laut SpaceX war es die insgesamt 580. erfolgreiche Landung eines solchen Boosters.

Der Start war außerdem bereits die 28. Mission des Unternehmens im Jahr 2026. 23 dieser Flüge dienten dazu, weitere Satelliten für das Starlink-Netzwerk ins All zu bringen.

Das spektakuläre „Quallen“-Phänomen ist bei solchen Starts übrigens keine Seltenheit. Immer wieder sorgen Raketenstarts rund um Sonnenauf- oder -untergang für ähnliche Lichtshows am Himmel – sehr zur Freude von Beobachtern und Fotografen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wissen
09.03.2026 22:12
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Fast ausgestorben
Kakapos wegen Rimu-Baum-Früchten im Liebesrausch
Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
289.767 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
264.725 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
258.362 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Elite-Korvette versenkt + Erste Benzinpreisdeckel
2737 mal kommentiert
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2274 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Innenpolitik
Rufe nach Sky Shield werden auch bei uns lauter
1305 mal kommentiert
Die Luftverteidigung rückt durch den Krieg im Nahen Osten in den Fokus. Bis 2032 soll „volle ...
Mehr Wissen
Unglaubliche Bilder
Mysteriöse „Qualle“ sorgte für Himmelsschauspiel
Krone Plus Logo
Zur Ausnahme geworden
Warum der Bodensee eisige Kälte zum Atmen braucht
Krone Plus Logo
Vier Satelliten
So viel kostet uns Österreichs Weltall-Projekt
Krone Plus Logo
Blindgänger lauern
Warum Wiens Bombenkarte geheim bleiben muss
Krone Plus Logo
Wildes Pollenjahr
Pflanzen zeigen Kraft: Allergikern blüht Heftiges
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf