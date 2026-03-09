Eberl bestätigt Vertrags-Probleme mit Laimer

Denn laut der deutschen „Bild“-Zeitung sind die Bayern mit Blick auf die Kaderkosten nicht bereit, ganz große Sprünge zu machen. Aktuell verdient Laimer rund neun Millionen Euro Fixum pro Jahr. Sein Management soll nun jetzt aber deutlich mehr als die bisher kolportierten 15 Millionen Euro Jahresgehalt gefordert haben. Zu viel offenbar für den Rekordmeister, weshalb er die Verhandlungen vorerst beendet hat.