Eberl bestätigt Vertrags-Probleme mit Laimer

„Wir würden gerne mit Konni verlängern. Gespräche gab es. Momentan ruhen die“, bestätigt Bayerns Sportboss Max Eberl am Montag, dass die Vertragsverlängerung von ÖFB-Kicker Konrad Laimer wegen unterschiedlicher Forderungen gewaltig stockt.
Denn laut der deutschen „Bild“-Zeitung sind die Bayern mit Blick auf die Kaderkosten nicht bereit, ganz große Sprünge zu machen. Aktuell verdient Laimer rund neun Millionen Euro Fixum pro Jahr. Sein Management soll nun jetzt aber deutlich mehr als die bisher kolportierten 15 Millionen Euro Jahresgehalt gefordert haben. Zu viel offenbar für den Rekordmeister, weshalb er die Verhandlungen vorerst beendet hat.
Eberl in der „Bild“: „Das ist auch nicht schlimm. Es ist ohne Groll und ohne Böses. Man hat Vorstellungen, wir haben Vorstellungen, die müssen zusammenpassen in irgendeiner Art und Weise. Momentan tun sie das aber nicht.“
Heißt: Laimer sollte von seinen Forderungen abrücken, will er den 2027 auslaufenden Vertrag bei den Bayern verlängern.
Schlüsselspieler seit 2023
Laimer war im Sommer 2023 ablösefrei von RB Leipzig zum FC Bayern München gewechselt. Seither absolvierte der 27-jährige Allrounder 120 Pflichtspiele für die Bayern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.