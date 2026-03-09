Vorteilswelt
Forderungen zu hoch?

Eberl bestätigt Vertrags-Probleme mit Laimer

Deutsche Bundesliga
09.03.2026 21:54
Max Eberl und Christoph Freund (Kopie)
Max Eberl und Christoph Freund (Kopie)(Bild: AFP/AFP or licensors)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Wir würden gerne mit Konni verlängern. Gespräche gab es. Momentan ruhen die“, bestätigt Bayerns Sportboss Max Eberl am Montag, dass die Vertragsverlängerung von ÖFB-Kicker Konrad Laimer wegen unterschiedlicher Forderungen gewaltig stockt.

Denn laut der deutschen „Bild“-Zeitung sind die Bayern mit Blick auf die Kaderkosten nicht bereit, ganz große Sprünge zu machen. Aktuell verdient Laimer rund neun Millionen Euro Fixum pro Jahr. Sein Management soll nun jetzt aber deutlich mehr als die bisher kolportierten 15 Millionen Euro Jahresgehalt gefordert haben. Zu viel offenbar für den Rekordmeister, weshalb er die Verhandlungen vorerst beendet hat.

(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)

Eberl in der „Bild“: „Das ist auch nicht schlimm. Es ist ohne Groll und ohne Böses. Man hat Vorstellungen, wir haben Vorstellungen, die müssen zusammenpassen in irgendeiner Art und Weise. Momentan tun sie das aber nicht.“

Lesen Sie auch:
Konrad Laimer
Top-Klub wagt Vorstoß
Poker um Laimer! Bayern lehnt erstes Angebot ab
02.03.2026

Heißt: Laimer sollte von seinen Forderungen abrücken, will er den 2027 auslaufenden Vertrag bei den Bayern verlängern. 

Schlüsselspieler seit 2023
Laimer war im Sommer 2023 ablösefrei von RB Leipzig zum FC Bayern München gewechselt. Seither absolvierte der 27-jährige Allrounder 120 Pflichtspiele für die Bayern. 

Folgen Sie uns auf