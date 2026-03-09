Vorteilswelt
Barca ist heiß auf ihn

Beschert Abwehrtalent Salzburg eine Mega-Ablöse?

Bundesliga
09.03.2026 20:17
Joane Gadou (li.) soll von Barca beobachtet werden.
Joane Gadou (li.) soll von Barca beobachtet werden.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Winkt Red Bull Salzburg im kommenden Sommer dank dem FC Barcelona ein üppiger Millionendeal? Einem spanischen Bericht zufolge steht ein „Bullen“-Verteidiger auf der Transferliste der Katalanen ganz oben.

0 Kommentare

Das Portal „Fichajes“ schreibt, dass Barca die Entwicklung von Innenverteidiger Joane Gadou mit Argusaugen beobachtet und möglicherweise schon im Sommer zuschlagen könnte.

(Bild: GEPA)

Dem Bericht zufolge könnte der Weltklub bis zu 30 Millionen Euro für den 19-jährigen Franzosen, der sich in Salzburg einen Stammplatz erkämpft hat, locker machen. Laut „Fichajes“ wäre Gadou zunächst für die zweite Barca-Mannschaft vorgesehen, wo er sich in Ruhe für höhere Aufgaben empfehlen kann.

Vertrag bis 2029
Bei den Salzburgern besitzt der Franzose zwar noch einen langfristigen Vertrag bis 2029 – doch sollte Barca wirklich ernst machen, dürfte der talentierte Verteidiger nicht zu halten sein.

Bundesliga
09.03.2026 20:17
