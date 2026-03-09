Beschert Abwehrtalent Salzburg eine Mega-Ablöse?

Winkt Red Bull Salzburg im kommenden Sommer dank dem FC Barcelona ein üppiger Millionendeal? Einem spanischen Bericht zufolge steht ein „Bullen“-Verteidiger auf der Transferliste der Katalanen ganz oben.
Das Portal „Fichajes“ schreibt, dass Barca die Entwicklung von Innenverteidiger Joane Gadou mit Argusaugen beobachtet und möglicherweise schon im Sommer zuschlagen könnte.
Dem Bericht zufolge könnte der Weltklub bis zu 30 Millionen Euro für den 19-jährigen Franzosen, der sich in Salzburg einen Stammplatz erkämpft hat, locker machen. Laut „Fichajes“ wäre Gadou zunächst für die zweite Barca-Mannschaft vorgesehen, wo er sich in Ruhe für höhere Aufgaben empfehlen kann.
Vertrag bis 2029
Bei den Salzburgern besitzt der Franzose zwar noch einen langfristigen Vertrag bis 2029 – doch sollte Barca wirklich ernst machen, dürfte der talentierte Verteidiger nicht zu halten sein.
