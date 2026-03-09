Beschert Abwehrtalent Salzburg eine Mega-Ablöse?

Dem Bericht zufolge könnte der Weltklub bis zu 30 Millionen Euro für den 19-jährigen Franzosen, der sich in Salzburg einen Stammplatz erkämpft hat, locker machen. Laut „Fichajes“ wäre Gadou zunächst für die zweite Barca-Mannschaft vorgesehen, wo er sich in Ruhe für höhere Aufgaben empfehlen kann.