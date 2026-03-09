Nach Titelfeier: Steindorf verliert zwei Ex-Profis

Wer fürchtet sich vor Steindorf? Ganz Kärnten! Und das seit vielen Jahren. Denn am Sonntag krallte sich die Truppe von Chefcoach Mike Mayer zum bereits vierten Mal in Serie den Titel in der Division I – einmal mehr in beeindruckender Manier: per „Sweep“, also mit einem 3:0 in der „Best of five“-Finalserie, wurden die Althofner in die Schranken gewiesen.